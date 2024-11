Lettera43.it - Perquisizioni in Campidoglio, indagine sul rifacimento delle strade e sui fondi per il Giubileo

La Guardia di finanza sta effettuando una serie di, anche in, nell’ambito di un’della procura di Roma per corruzione, turbativa d’asta e frode in pubbliche forniture. L’inchiesta riguarda gli appalti per ildel manto stradale ma anche iper il. Tra gli indagati alcuni funzionari comunali e due agenti della polizia stradale.Un imprenditore avrebbe pagato i funzionari del Comune per essere favorito nelle gareStando a quanto riporta il Corriere, quattro funzionari del Comune e uno di Astral, società che fa capo alla Regione Lazio, avrebbero favorito un imprenditore in cambio di soldi o favori, come l’assunzione dei figli e altro. Secondo l’accusa, inoltre, le«assegnate» alla sua ditta con procedure illecite venivano rifatte o riparate usando materiali scadenti o risparmiando sullo spessore del tappetino di asfalto steso in superficie, così che le buche si ripresentavano alla prima pioggia o per l’usura di pochi giorni.