Parigi Marine Le Pen a processo per appropriazione indebita | Accuse traballanti

Le Pen arriva al Tribunale didove si tiene ilche la vede imputata perdei fondi del Parlamento europeo per milioni di euro tra il 2004 e il 2016. “Penso che i pubblici ministeri cercheranno di difendere la causa che hanno avviato 10 anni fa. Devono giustificare questa procedura, che nell’ultimo mese e mezzo è apparsa non poco traballante”, ha detto la leader del Rassemblement National. Lei e più di 20 membri del partito sono accusati di aver utilizzato i soldi di Bruxelles per pagare collaboratori che in realtà non lavoravano a Strasburgo ma alle dipendenze del partito a, violando così le regole dell’Ue.le Pen, che si proclama estranea alle, rischia l’ineleggibilità.