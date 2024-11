Tpi.it - Oroscopo di oggi: le previsioni per il segno del Leone | 13 novembre 2024

Leggi su Tpi.it

di(13): leper ildel– Siete deldele volete sapere che giornata vi attende? Cosa dicono le stelle per l’amore e il lavoro? Noi di TPI abbiamo stilato l’di, 13, per il vostro. Di seguito tutte lenel dettaglio:Per il, il 13, sarà una giornata di forte intensità in diversi ambiti, con un mix di energia e cautela necessaria. In ambito lavorativo, la presenza della Luna in Ariete e il favore di Giove potrebbero aiutarvi ad affrontare le vostre responsabilità con maggiore amabilità e carisma, anche se il suggerimento è di mantenere la calma e una comunicazione positiva soprattutto con figure autoritarie come i superiori?.In amore, Venere promette momenti di intesa e complicità, anche se il Sole in Scorpione potrebbe causare un po’ di nervosismo.