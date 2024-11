Sport.quotidiano.net - Milan, Morata torna ad allenarsi con la Spagna

o, 13 novembre 2024 - Alvaroto adcon la. L'attaccante, giovedì scorso, si era scontrato con Pavlovic in allenamento e aveva riportato un trauma cranico. Ricoverato all'ospedale di Legnano, dopo una risonanza magnetica che aveva dato esito negativo, era rimasto in osservazione ed era stato dimesso il giorno successivo. Fonseca aveva spiegato: "Non sarà dei nostri a Cagliari. Il protocollo dice che deve stare fermo dieci giorni e non è un'opzione". Il giocatore era stato comunque convocato dal ct della nazionale spagnola De La Fuente: "Farà dei test con i nostri medici. Se andranno bene giocherà o venerdì con la Danimarca o lunedì con la Svizzera". Test superati, oggi il ritorno in campo per. Da valutare anche le condizioni di Luka Jovic, frenato in magliadalla pubalgia ma in campo anche durante la scorsa sosta con la Serbia.