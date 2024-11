La vita in carcere di Puff Daddy | palestra murder burger e buchi per parlare con le detenute

Leggi su Open.online

«Ci sono delle grate in una delle stanze del 4 North. Hanno dei piccoli. Se ti sdrai, puoi guardare attraverso icon le donne al piano inferiore e vederle» a rivelarlo al New York Post è Gene Borrello, un ex sicario della mafia che ha trascorso lì diverso tempo, ed è proprio nell’unità 4 North del Metropolitan Detention Center di Brooklyn che al momento si trova rinchiusoin attesa che arrivi maggio quando comincerà il suo processo per traffico sessuale, violenza sessuale e racket. Si tratterebbe di una struttura che ospita circa 20 detenuti e offrirebbe anche alcuni diversivi come l’air hockey. Ma non è tutto, quando Tiffany Fong, esperta di criptovalute, ha fatto visita all’istituto di detenzione per intervistare Sam Bankman-Fried, compagno di cella di Sean Combs (così, detto Diddy, all’anagrafe), condannato a 25 anni di prigione per avere rubato 8 miliardi di dollari in relazione alla bancarotta della sua società per lo scambio di criptovaluta FTX, ha incontrato anche un altro detenuto, il membro di una gang chiamata G-Lock, che le avrebbe confidato che se il rapper volesse organizzare una versione meno comoda dei suoi Freak Off, potrebbe.