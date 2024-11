Ilgiorno.it - Guerra all’alta velocità . Briosco installa quattro totem. Controlli e multe in arrivo

L’amministrazione comunale brioschese corre ai ripari per l’altacon cui mezzi sfrecciano per le vie del paese e della frazione. Non solo: nel comune brianzolo nei prossimi giorni verranno posizionati deiper sanzionare gli automobilisti non in regola con revisione e con assicurazione. "In questi giorni verranno collocatipredisposti per contenere postazioni mobili per il rilievo dellaed altre infrazioni quali revisioni e assicurazioni – spiega il sindaco Antonio Verbicaro – Si tratta di presidi necessari per ridurre, lungo alcune strade provinciali, l’alta. Naturalmente lo scopo non è quello di fare cassa ma è quello di prevenire pericoli dovuti al mancato rispetto dei limiti. Ogni decisione circa gli orari ed i luoghi dove predisporre il rilievo sarà disposta in modo riservato dal comandante della polizia locale".