Amica.it - Dai grandi classici alle stampe maculate, le 4 tendenze top da conoscere adesso in fatto di loafers

Leggi su Amica.it

Inutile negarlo. I mocassini continuano a essere tra le scarpe più amate e indossate oggi. Forse per il loro appeal classico e maschile che ben contrasta con gli outfit femminili di ogni giorno. O forse per la loro estrema praticità. Sta diche hanno conquistato ben più di una generazione. Non è difficile vederli ai piedi di ragazze giovanissime così come di donne più mature. Questo perché il loro fascino preppy ben si adatta a stili diversi, allineandosi ai più tradizionali o sdrammatizzando i più insoliti. Le proposte per la stagione in corso sono tantissime e tutte diverse tra loro. Come dimostrano i modelli delle nuove collezioni e quelli preferiti da celebrity come Hailey Bieber, Katie Holmes e Bella Hadid.