Iltempo.it - Da FdI a Renzi contro De Raho: "Fare luce, dimostri l'estraneità"

Leggi su Iltempo.it

L'ultimo capitolo della soap opera degli spioni arriva direttamente dalla Procura di Perugia. Secondo un documento, anticipato da LaPresse, i vertici della Procura nazionale antimafia sapevano di anomalie nelle attività del finanziere Pasquale Striano già nel 2020. Ne sarebbero stati informati dall'allora procuratore aggiunto, Giovanni Russo, con una relazione in cui segnalavano presunte interferenze del finanziere addetto al gruppo sos (segnalazioni operazioni sospette) sulle attività di altri gruppi di investigatori. Da quanto si apprende alla relazione non sarebbe stato dato alcun seguito. Ovviamente in solidarietà di Desono arrivate le truppe grilline. Per il vicepresidente M5S Michele Gubitosa «veramente si discute di una comunicazione mai resa ufficiale né inviata per le vie formali rigorosamente previste dalla Dna? Basta con le calunnie».