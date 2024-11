Lanazione.it - Cortona, il consiglio comunale di martedì 19 novembre

È convocato per il 19 novembre 2024 alle ore 15,30 il consiglio comunale di Cortona. Sono 8 i punti all'ordine del giorno. Dopo gli adempimenti di rito, la presidente Maria Isolina Forconi e il sindaco Luciano Meoni apriranno la seduta con le comunicazioni e quindi saranno esaminate interrogazioni, interpellanze e mozioni. Il sindaco presenterà e metterà ai voti la variazione al Bilancio di previsione e a seguire la presa d'atto delle richieste di co-pianificazione per il Piano operativo del Comune di Cortona. Sempre in tema urbanistico andranno ai voti tre piani di recupero in località Farneta, Camucia e Montanare. Il consiglio comunale di Cortona è aperto al pubblico nei limiti di capienza della sala e si può seguire in diretta anche dalla pagina YouTube del Comune di Cortona.