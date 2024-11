Ilfoglio.it - Annullata in Olanda la sentenza che obbligava Shell a tagliare le emissioni

Leggi su Ilfoglio.it

La corte d’appello dell’Aia ha accolto il ricorso della multinazionale energeticacontro la condanna, subita in primo grado nel 2021, aunilateralmente ledirette e indirette del 45% entro il 2030. Tale target era stato determinato sulla base della riduzione necessaria a livello globale per contenere l’aumento delle temperature entro 1,5 gradi. Quella, ritenuta storica perché per la prima volta un’impresa veniva obbligata a ridefinire i propri piani industriali e ambientali sulla base dell’accordo di Parigi sul clima del 2015, nasceva dall’iniziativa di un’associazione ambientalista, la sezione olandese degli Amici della Terra. Secondo il ricorso degli ecologisti, le responsabilità climatiche dell’azienda petrolifera – e conseguentemente i suoi obblighi di decarbonizzazione – andavano oltre il mero rispetto delle norme in materia di