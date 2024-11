Liberoquotidiano.it - A Ostia l'opera “S-Catenata” contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre è stato designato come Giornata internazionale per l'eliminazione dellale. In quell'occasione, a, verrà allestita l'interattiva "S-", a cura dell'artista Leonardo Mario Di Giorgio in collaborazione con la stilista ucraina Iryna Sydorenko , perper l'con l0''organizzazione di “Spazio Creattivo”. Ieri, 12 novembre, si è tenuta in Senato la conferenza di presentazione su iniziativa della senatrice di Fratelli d'Italia Cinzia Pellegrino. Con lei c'erano anche l'avvocato Civita di Russo, vicecapo di Gabinetto del presidente della Regione Lazio; la dottoressa Maria Cristina Masi, consigliere di Roma Capitale; l'avvocato Anna Maria Pitzolu, presidente della Fondazione Beato Oznam e vicepresidente della pro-locoMare di Roma; la dottoressa Ambra Sansolini, scrittrice e giornalista.