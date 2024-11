Gaeta.it - Utilizzo dei cookie: come gestire i consensi e le preferenze pubblicitarie

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il mondo digitale è sempre più interconnesso e, per garantire un’esperienza utente personalizzata, le aziende utilizzano diverse tecnologie, tra cui i. Questi strumenti consentono di raccogliere dati dagli utenti,l’indirizzo IP o la posizione geografica, per elaborare analisi più dettagliate e adattare la pubblicità alleindividuali. Comprenderefunzionano ii propriè fondamentale per navigare in sicurezza e in modo consapevole nel web.Cosa sono ie perché vengono utilizzatiIsono piccoli file di testo che i siti web registrano sui dispositivi degli utenti per diverse finalità. Possono essere utilizzati per garantire funzionalità tecniche essenziali,il mantenimento dello stato di accesso e il funzionamento dei carrelli degli acquisti.