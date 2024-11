Star Wars | Samuel L Jackson sarebbe in trattativa per tornare nel ruolo di Mace Windu

Leggi l'articolo completo su Cinefilos.it

L.inperneldiL., che nel Marvel Cinematic Universe interpreta Nick Fury, è stato introdotto come Maestro Jedi dalla spada laser viola nel primo dei prequel didi George Lucas, La minaccia fantasma, e alla fine è stato ucciso (o almeno così si pensa) ne La vendetta dei Sith, quando Anakin Skywalker lo ha tradito tagliandogli un braccio e l’Imperatore Palpatine ha usato il suo fulmine di Forza per farlo precipitare da una finestra.Nonostante l’apparente morte del personaggio, i fan da sempre ipotizzano che possa essere sopravvissuto, estesso ha spesso affermato cheè ancora tra i vivi. Di recente, l’attore ha dichiarato con enfasi a Empire che“non è morto”, prima di chiarire chepiù che disposto anella Galassia Molto, Molto Lontana per un nuovo film o una serie Disney+.