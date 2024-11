Secoloditalia.it - Scandalo abusi sessuali, si dimette l’arcivescovo Canterbury: è accusato di cattiva gestione su un enorme caso di pedofilia

C’è maretta nella Chiesa d’Inghilterra.siha annunciato le sue dimissioni in seguito alle critiche per la suadeldi un pedofilo collegato albritannico. Justin Welby ha dovuto affrontare crescenti pressioni dopo che la scorsa settimana è emerso che non aveva dato seguito in modo sufficientemente rigoroso alle segnalazioni deglicommessi da John Smyth, morto nel 2018, su oltre 100 ragazzi e giovani uomini. Welby non avrebbe informato la polizia delle violenze dell’uomo, avvenute nei campi estivi organizzati dalla chiesa anglicana. «È molto chiaro che devo assumermi la responsabilità personale e istituzionale per il lungo e traumatico periodo compreso tra il 2013 e il 2024», ha detto Welby. Di contro, alcuni membri del Sinodo generale, l’assemblea nazionale della Chiesa, aveva chiesto le sue dimissioni dal momento cheaveva «perso la fiducia del suo clero».