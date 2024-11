Salvatore Luongo è il nuovo comandante generale dei carabinieri La decisione del governo

Leggi l'articolo completo su Open.online

Si è concluso verso ora di pranzo il Consiglio dei ministri, convocato oggi – 12 novembre -, e che aveva al primo punto dell’ordine del giorno il decreto legge «per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale». Ma prima, ilMeloni ha scelto di nominare il successore di Teo Luzi alla guida dei. Saràildell’Arma. Il 62enne, originario di Napoli, attualmente ricopre il ruolo di vice. L’indicazione è arrivata qualche mese fa dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Il suo nome, ricorda il Corriere, era stato inserito in una terna che comprendeva anche ilMario Cinque, proposto dal sottosegretario Alfredo Mantovano, e Riccardo Galletta. Nella riunione a Palazzo Chigi, poi, è stato approvato il provvedimento che apre una nuova finestra per aderire al concordato preventivo: le partite Iva che non l’hanno ancora fatto potranno stringere un accordo biennale con il fisco entro il 12 dicembre.