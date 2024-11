Terzotemponapoli.com - NM Live – Gilmour ha qualità importanti. Scudetto? Se lo giocheranno Napoli, Inter, Juve e Atalanta

Leggi su Terzotemponapoli.com

NM– Mario Zaccaria, Gaetano Fontana, Franco Ordine, Nicola Mora, e Carmine Esposito sonovenuti a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loroventi riportati da TerzoTempo.Com:NM– Zaccaria: “Meret poteva fare di più sul gol, ma non è un errore grave,non è Lobotka, ilha meritato il pareggio”MARIO ZACCARIA, giornalista “Mi aspettavo una risposta dal punto di vista caratteriale deldopo la sconfitta contro l’, perchè immaginavo che Conte avrebbe spinto sull’anima e sul carattere. I risultati si sono visti e, a differenza di quanto detto da Inzaghi, l’non ha dominato ed il pareggio è il risultato più giusto.