Ilgiorno.it - Mancano medici. Corsìa veloce per gli stranieri

Una corsiaper riconoscere specializzazioni ottenute all’estero facilitando l’ingaggio diin quelle aree in cui la sanità lombarda ha così fame. In particolare Anatomia patologica, Anestesia e rianimazione, Terapia intensiva e del dolore, Chirurgia generale, Dermatologia e venereologia, Pediatria, Geriatria,na d’emergenza urgenza,na e cure palliative,na interna, Microbiologia e virologia, Oftalmologia, Otorinolaringoiatria, Radiodiagnostica e Radioterapia sono le specializzazioni incluse in una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso che, in base alla legislazione introdotta in pandemia, istituisce una procedura gestita dall’Areu attraverso la sua piattaforma bandi che in 30 giorni potrà riconoscere i titoli.