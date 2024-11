Quotidiano.net - ‘Into The Mirror’: la bellezza riflessa nel cuore di Milano

, 12 novembre 2024 –Theè il nome della nuova mostra che si svolge nelpulsante di, dal 14 al 16 novembre (ore 11-19) in via Gonzaga 7, in un luogo espositivo dove gli artisti, tra disegni e fotografie, installeranno loro opere selezionate e acquistabili. Una mostra aperta al pubblico nella quale gli artisti, Luisa Cittone e Alessandro Negrini, affiancati e ispirati da Agatha De Vil (Claudia Marazzato, moglie di Alessandro) offrono uno spaccato esplorativo della donna messa di fronte allo specchio, proponendone le innumerevoli sfaccettature. Lo specchio, protagonista della mostra, un tempo semplice strumento di vanità, ha assunto negli anni nuove dimensioni e significati. In un’epoca come la nostra, caratterizzata dall’importanza dell’immagine e dell’apparenza, è diventato un simbolo indispensabile.