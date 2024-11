Ilnapolista.it - Il Napoli continua a tenere d’occhio Bonny, potrebbe anche arrivare a gennaio (Tmw)

Ange-Yoan, centravanti del Parma, ha avuto un buon impatto con la Serie A; nell’ultimo match contro il Venezia ha segnato dopo pochissimi minuti dal suo ingresso in campo, portando la vittoria alla sua squadra. E ila monitorarlo.Un buon impatto con la Serie A per: ila tenerloScrive Tuttomercatoweb:La punta è andata a segnonelle sconfitte die quella in casa contro l’Udinese mentre alla prima giornata di campionato contro la Fiorentina ha sfoderato l’assist vincente per Man. E immediatamente si è scatenato il mercato attorno a lui.e, soprattutto, giugno sono ancora molto lontani ma ilavrebbe già pensato di portarlo alla corte di Antonio Conte. Per il momento si tratta solamente di un’idea ma chissà che con il passare del tempo non possa trasformarsi in una vera e propria trattativa.