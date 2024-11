Lapresse.it - Dossieraggi, Russo informò vertici Dna nel 2020 di ‘anomalie’ in attività Striano

della Procura nazionale antimafia sapevano dinelledel finanziere Pasqualegià nelperché ne erano stati informati dall’allora procuratore aggiunto, Giovanni, con una relazione in cui segnalava presunte interferenze del finanziere addetto al gruppo sos (segnalazioni operazioni sospette) sulledi altri gruppi di investigatori. E’ quanto apprende LaPresse su un nuovo documento che la Procura di Perugia ha depositato – come confermano fonti legali – suia carico del finanziere e dell’allora sostituto della Dna, Antonio Laudati, in vista dell’udienza al tribunale del riesame di Perugia prevista per oggi alle 15, in cui l’ufficio guidato da Raffaele Cantone chiede di mettere agli arresti domiciliari il tenente della gdf e l’ex magistrato.