Crisi Roma, ecco il casting per il dopo Juric

Avanti il prossimo, la lista e lunga. E l'attesa anche, visto che al secondo giornol'esonero lampo di Ivansalutato al fischio finale della sfida con il Bologna, la panchina dellaè ancora senza un proprietario. Che sarà il terzo dall'inizio di una stagione la cui piega è pericolosa, non tanto per la classifica attuale quanto per il clima di incertezza e confusione che regna sovrano a Trigoria e dintorni. L'ultimo iscritto all'elenco dei papabili porta il nome di Vincenzo Montella e racchiude nella sua figura alcune delle caratteristiche che potrebbero convincere i Friedkin al grande passo.Intanto è un allenatore in questo momento vincente, nel senso che la sua avventura alla guida della Turchia si sta rivelando ricca di soddisfazioni. Poi conosce la piazza, essendo uno degli eroi dello scudetto del 2001 e aha avviato la sua carriera da tecnico nel 2011 prendendo per qualche mese la conduzione fino a un onorevole sesto posto.