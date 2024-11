Oasport.it - ATP Finals 2024 oggi: calendario 12 novembre, orari partite, tv, streaming

Terza giornata di ATPin arrivo all’Inalpi Arena di Torino, che ritrova Jannik Sinner in una sessione serale che saprà di replica della finale degli US Open contro Taylor Fritz. L’azzurro può puntare alla seconda vittoria e, dunque, a mettere la semifinale in sostanziale cassaforte nel torneo che affronta da numero 1 del mondo.Prima di Jannik, di scena Daniil Medvedev e Alex de Minaur. L’australiano, battendo il russo, di fatto darebbe a Sinner la chance non soltanto di qualificarsi, ma anche di farlo da primo nel girone, nel caso ovvio di vittoria su Fritz. Resta da capire quali siano le motivazioni dell’ex numero 1 del mondo, che ha fatto capire di averle ai minimi storici. In doppio di scena Granollers/Zeballos, i numeri 2 del mondo, e Heliovaara/Patten, i trionfatori di Wimbledon contro tutti i pronostici.