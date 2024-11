Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 12 novembre 2024 | Trono Classico e Over

Leggi l'articolo completo su Tpi.it

, martedì 12è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, martedì 12, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diLa puntata dovrebbe ripartire da Gemma e Fabio, sempre sul filo del rasoio e di baci che non arrivano come vorrebbe Gemma. Tina sarà sempre l’autore in campo e oltre a dare il ‘tormento’ a Gemma non mancherà di criticare anche Sabrina, che ha deciso di conoscere altrisolo per ‘riprendersi’ dalla chiusura con Gabriele. Tra i protagonisti di puntata ci dovrebbero essere anche Claudia e Diego e Prasanna e Alessio.: streaming e diretta tvDove vederein diretta tv e live streaming? La puntata in onda, martedì 12, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45.