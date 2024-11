Ilrestodelcarlino.it - Tolentino balla a suon di reti. Per l’Alma un’altra delusione

alma fano 13 ALMA J. FANO: Tommasino, Mattioli, Rovinelli (15’ Serfilippi), Biagioni (65’ Liepa), Bengala, Allegrucci, Cognini (50’ Lettieri), Malshi, Cheke-Yacouba, Fofana (85’ Bacekou), Somma (60’ Del Moro). All. Tridici: Bucosse, Salvucci R.(46’ Barilaro),Tizi (86’ Salvucci M.), Strano, Badiali, Di Biagio, Striker (55’ Pesaresi), Manna (79’ Mariani), Moscati, Capezzani, Lovotti (66’ Cicconetti). All.Passarini. ARBITRO: Cacchiarelli sez. San BenedettoALMA: 66’ Cheke Yacouba (R).: 14’ Moscati, 53’ Lovotti, 84’ Cicconetti.casalinga per il fanalino di coda del campionato.Juventus Fano viene sconfitta per tre a uno dai cremisi diche con questa vittoria sono si ritrovano a pochi punti dalla zona play off.