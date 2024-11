Spalletti | Emozionato per l’ingresso nella Hall of Fame Figc

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

“Mi emozionano queste cose, perché ho sempre dedicato tutto il tempo al calcio, in qualsiasi categoria, perché li ho girati tutti gli spogliatoi, e mi emoziona avere un riconoscimento di questo livello, pensando a tutti quelli che mi hanno preceduto, e a quelli che erano seduti vicino a me stasera“. Sono queste le parole del CT azzurro Lucianoai giornalisti a margine della cerimonia dellaofdel calcio italiano svolta a Coverciano.Fra gli oggetti donati daal museo del calcio, anche degli scarpini da calcio: “Ho sofferto per avere quelle scarpe, ora ce l’avevo in fondo al letto, quando poi le ho messe per andare in panchina, perché nessuno sa quello che ho sofferto per averle a disposizione quelle scarpe lì, è stata lunga la storia, ho giocato su tutti i campi dei dilettanti, ho giocato negli amatori, ho visto i più brutti campi sportivi, e poi ho visto gli stadi più belli da allenatore, ho provato le stesse emozioni con dei calciatori top e con dei calciatori normalissimi, ho giocatosquadra delle case popolari da bambino e poi sono stato preso dalla Fiorentina e ho fatto parte delle giovanili“.