Sport.quotidiano.net - Roma tra i fischi, alla fine paga Juric. Il sogno è Mancini: "Serve tempo"

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Se un giorno sui banchi di Coverciano i docenti della Figc decidessero di tenere una lezione su come non si gestiscono gli allenatori potrebbe risultare esemplare la disgraziata parentesi giallorossa di Ivan. Ieri all’ora del tè, quando il Bologna di Vincenzo Italiano aveva appena smesso di festeggiare sul prato dell’Olimpico la vittoria per 3-2 ai danni della, una fredda nota del club dei Friedkin annunciava l’esonero del tecnico croato. Con tanto di finti ringraziamenti di rito e un vago riconoscimento del fatto che raddrizzare la barra di questaera un’impresa titanica, per cui il ruvido, uno che nel dubbio i suoi giocatori li attacca al muro dello spogliatoio, non era l’interprete più adatto. "Vogliamo ringraziare Ivanper il suo duro lavoro nelle ultime settimane si legge nella nota .