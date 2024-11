Sport.quotidiano.net - Quel rigore sotto la curva piena di amici: "Emozioni fortissime. E grande vittoria"

"Ho alzato gli occhi verso lae visto solo gente che conosco.". Un turbinio diper Salvatore Esposito e il fratello Pio, nati e cresciuti a Castellammare, tifosi da sempre della Juve Stabia. "Per me una sorta di ’malattia’" ammette Pio, mentre Salvatore ripercorre gli attimi delcalciatolazeppa di. "Anche il portiere mi conosce bene, sapevo che non sarebbe stato uncome gli altri e infatti non ho calciato come al solito: meno male che ho segnato sulla respinta". Nessuna esultanza, segno di rispetto verso la sua città e la sua gente. "Prima della partita io e Pio abbiamo dormito poco per l’emozione, siamo da sempre tifosi della Juve Stabia ma come professionisti dobbiamo dare il 100% per la nostra squadra. Anche se al cuore non si comanda.