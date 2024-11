Gaeta.it - Milano punta ai Giochi Olimpici con il Politecnico: un lascito per la comunità

L'avvicinarsi deie Paralimpici diha acceso i riflettori sulle opere in costruzione che promettono vantaggi duraturi per l'economia locale. Durante l'inaugurazione dell'anno accademico aldi, il ministro dello Sport Andrea Abodi ha evidenziato come questi eventi sportivi possano lasciare un'eredità positiva e funzionale per leospitanti. Un'ospitalità che lascia il segnoIl ministro Abodi ha chiarito cherappresenta un capitolo fondamentale di questa eredità, ricordando le trasformazioni in atto, come quella a Porta Romana, dove si sta completando il villaggio olimpico. Questa struttura, che sarà ultimata con un notevole anticipo rispetto alle scadenze iniziali, è destinata a diventare uno studentato per circa 1700 universitari, segnando un passo importante verso l'ammodernamento e la riqualificazione dell'area.