Mauritius i tropici che non ti aspetti

Alcuni la considerano il cuore dell’Oceano Indiano, non tanto per la centralità in questo vastissimo blu, tanto meno per la grandezza, una minuscola terra emersa sotto l’equatore., che appartiene all’omonimo stato formato dagli atolli minori di Agalega, Cargados Carajos e Rodrigues, è un’isola dove diverse culture convivono in pace e armonia, un richiamo che batte forte e invita alla scoperta, destinazione ideale per trascorrere un viaggio bellissimo e diverso dalla solita vacanza ai. In questo piccolo paradiso al largo del Madagascar, l’estate è tutto l’anno. Potrai rilassarti davanti ad una tazza di tè mauriziano aromatizzato alla citronella, o sorseggiare un caffè arabo dal gusto intenso. Sentore di spezie e profumo di incensi, memorie d’Oriente, chiacchiere in lingua creola e ritmi africani, quelli delle percussioni che animano il ségà, il coinvolgente ballo locale inscenato con orchestrine di fortuna: tamburi di pelle di capra e maracas rudimentali, arte povera, patrimonio immateriale della cultura.