Ilrestodelcarlino.it - Maltempo, per i danni 5mila euro a famiglia

Le famiglie che hanno subitoall’abitazione principale a causa degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 17 settembre 2024 nel territorio comunale di Modena possono chiedere un primo contributo per il ripristino fino a un massimo di 5.000. Il sostegno economico, come previsto dall’ordinanza del Capo dipartimento Protezione civile, si può richiedere solo per l’abitazione nella quale lavive abitualmente e continuativamente per ripristinare icausati da allagamento, movimenti franosi e smottamenti. In particolare, è possibile richiedere il contributo per il ripristino, anche parziale, deiall’abitazione principale o alle sue pertinenze; per il ripristino di aree e fondi esterni necessari per accedere all’abitazione; per interventi di pulizia e rimozione di acqua, fango e detriti dall’abitazione e dalla relativa area esterna; per sostituire, riparare o acquistare beni mobili che erano collocati all’interno dell’abitazione e che siano stati distrutti o danneggiati; per sostituire o ripristinare gli impianti di erogazione di servizi essenziali (acqua, gas, corrente elettrica, impianti idrici e fognari) presenti all’interno delle pertinenze dell’abitazione principale anche se quest’ultima non ha subito direttamente