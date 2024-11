Ilrestodelcarlino.it - Furti a raffica in centro. Spaccata in profumeria

Non c’è pace per i commercianti sanlazzaresi che, nell’ultimo periodo, stanno subendo innumerevolicon. L’ultimo, in ordine di tempo, è avvenuto nella notte tra sabato e ieri, verso le 3 del mattino. Presa di mira l’ecoRefan di via Repubblica. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che stanno indagando, i malviventi avrebbero spaccato la porta vetrata d’ingresso, forse con un sasso, di cui comunque non è stata trovata traccia sul posto, per poi entrare nei locali dellae rubare dal fondo cassa 400 euro in contanti. Così la titolare dopo l’amara sorpresa, ieri mattina: "È stata la nostra volta. Tanta tristezza. Un grande sconforto. I passatempi del sabato sera a San Lazzaro sembrano essere diventati questi: sfondare le vetrine di chi prova a lavorare".