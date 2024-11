Gaeta.it - Fuga di gas ad Anzio: evacuati 1.000 studenti dalla scuola

Facebook WhatsAppTwitter Un serio allerta si è verificato ad, nei pressi di Roma, quando unadi gas ha costretto le autorità a evacuare una. La situazione ha richiesto l’intervento d’emergenza dei vigili del fuoco e la collaborazione del personale del plesso scolastico. Circa 1.000, suddivisi tra diverse classi, sono statiin sicurezza mentre venivano svolti i controlli necessari per garantire la loro incolumità.Intervento dei vigili del fuoco e evacuazione degliI fatti si sono svolti nella mattinata di oggi, quando è stata segnalata ladi gas. I vigili del fuoco sono arrivati rapidamente sul posto, insieme al personale scolastico, per coordinare l’evacuazione degli. La situazione è stata gestita con efficienza: i docenti hanno guidato gli alunni all’esterno in modo ordinato, evitando il panico e garantendo che tutti lasciassero gli ambienti in sicurezza.