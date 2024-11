Lanazione.it - Falsificavano opere di Modigliani e Banksy: bloccato giro illegale con laboratori in Toscana

Pisa, 11 novembre 2024 –d’arte contemporanee ma completamente false. Per un maxiinternazionale. Conanche in, in particolare a Lucca e Pistoia. Questi alcuni dei risultati dell’indagine della procura di Pisa, che ha lavorato a lungo fino al sequestro di 2100 quadri e sculture che se immesse sul mercato avrebbero portato a un danno economico superiore ai 200 milioni di euro. L'operazione, denominata "Cariatide" (nome tratto dal dipinto attribuito ad Amedeo) ha permesso di recuperarefalse che rimandano a nomi di artisti di fama internazionale, tra i quali: Amedeo, Andy Warhol,(lo street art inglese è risultato tra i più falsificati), Pablo Picasso, Joan Mirò, Arman, Francis Bacon, Wassily Kandisky, Gustav Klimt e molti altri.