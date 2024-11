Inter-news.it - Conte sbotta col VAR: «Interviene quando conviene. Fa incazzare!»

Nessuno tra Simone Inzaghi e Antonioesce vittorioso da Inter-Napoli. Le parole dell’allenatore degli azzurri dopo il pareggio di questa sera a San Siro.POLEMICA – Intervistato su Dazn al termine di Inter-Napoli Antoniodichiara: «Che significa “IL VAR non può intervenire se c’è un errore”.gliintervengono,non glino. La decisione dell’arbitro può cambiare una partita di questo genere. Il VAR o c’è o non c’è per correggere gli errori. Altrimenti si nascondono dietro questa situazione qui. Il VAR se c’è un errore deve intervenire, punto e basta. “L’arbitro decide”, ma che significa? È una cosa che fame e tutti gli allenatori. Si era partiti benissimo col VAR, adesso stanno iniziando così. Se c’è un errore il VAR chiama l’arbitro, che deve andare a vedere, sia a favore nostro che contro.