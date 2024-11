Quotidiano.net - Basko, nuova apertura in provincia di Pavia

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

, INSEGNA del gruppo Sogegross, annuncia l’del suo nuovo punto vendita a San Martino Siccomario (PV). Situato presso il centro commerciale ’I Giovi’, il nuovo supermarket – con una superficie di 1.500 metri quadrati – segue il format già vincente dell’insegna caratterizzato da un layout moderno e accogliente, progettato per garantire spazi funzionali ed efficienti, e si distingue per un’attenzione particolare all’assortimento – oltre 10.000 referenze con particolare enfasi sui prodotti freschi e locali – e all’offerta di servizi complementari in grado di arricchire la shopping experience. Elemento di particolare interesse è in questo senso la presenza del Bistrot, il nono della rete, che dispone di 100 posti a sedere e propone una formula bar con piatti preparati al momento, ideali per il pranzo.