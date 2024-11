Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 10-11-2024 ore 08:30

DEL 10 NOVEMBREORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDINUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA I CANTIERI: PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DEL FOSSO COLATORE, ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ SULLA VIA DEL MARE E SULLA VIA OSTIENSE TRA IL RACCORDO ANULARE E VITINIA: DISPOSTE CHIUSURE AL TRANSITO VEICOLARE SIA VERSO OSTIA CHE IN DIREZIONE, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.E AE’ INIZIATA LA PRIMA DOMENICA ECOLOGICA, CON IL BLOCCO DELLA CIRCONE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE: FINO ALLE 12.30 E DALLE 17.30 ALLE 20.30 STOP AI VEICOLI E MOTOCICLI FINO A EURO 2, MENTRE POSSONO CIRCOLARE LE AUTO A BENZINA EURO 6, CICLOMOTORI DA EURO 2 IN SU E MOTOCICLI A PARTIRE DA EURO 3; LE SUCCESSIVE DOMENICHE ECOLOGICHE SARANNO IN VIGORE TRA IL 1 DICEMBRE E IL 23 MARZO.