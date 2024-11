Gaeta.it - Venezia: 15 fogli di via emessi dalla Polizia per combattere l’illegalità

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ladi Stato dista intensificando le proprie operazioni contro, emettendo 15di via per soggetti considerati pericolosi. Questo provvedimento si inserisce in una serie di controlli attuati per garantire la sicurezza pubblica e allontanare persone con storie criminalicittà. L’iniziativa, che ha visto l’intervento del Questore Gaetano Bonaccorso, è parte di un piano più ampio mirato a mantenere l’ordine pubblico e prevenire crimini.Obiettivi dei controlli dellaI controlli effettuatidi Stato hanno come obiettivo primario la prevenzione dei reati. Grazie a un monitoraggio costante delle strade, le forze dell’ordine sono in grado di identificare e rintracciare individui il cui comportamento potrebbe risultare minaccioso e socialmente pericoloso.