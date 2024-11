Romadailynews.it - Traffico Roma del 10-11-2024 ore 16:30

LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetanial momento scarso sulle strade della capitale unica segnalazione le code sulla Cassia Veientana altezza Santa Cornelia versoall’Olimpico incontro di calciomeno Bologna scattati i provvedimenti relativi alla sosta alla viabilità della zona possibili disagi alla fine del match su tutte le strade limitrofe l’impianto sportivo e aoggi la prima delle 5 domeniche ecologiche stop della circolazione nella ZTL fascia verde fino alle 20 e per l’occasione diverse le iniziative in via dei Fori Imperiali fino alle 19 ma per i dettagli su questa ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità