Calciomercato.it - Torino, Vanoli e lo spettro esonero: “Con Cairo ci parlo sempre”. Tensione in conferenza

Nuova sconfitta in campionato per la squadra granata: le parole di un pericolanteinstampa dopo il derby perso in casa della JuventusCrisi infinita per il, ko anche all’Allianz Stadium sotto i colpi della Juventus nel derby della Mole. Sesta sconfitta consecutiva nelle ultime sette partite per i granata, che sprofondano in classifica dopo il primato di inizio stagione.Paolo(LaPresse) – Calciomercato.itScotta la panchina di Paolodopo la sconfitta nella stracittadina contro i bianconeri, decisa dalle reti di Weah e Yildiz: “Con il presidenteci, la fiducia penso vada conquistata di partita in partita. Da questa situazione ne dobbiamo uscire tutti insieme – spiega l’allenatore granata instampa – Rinforzi a gennaio? La società mi è vicina e mi aspetto sicuramente degli interventi sul mercato.