Inter-news.it - Rrahmani: «Modulo? Non conta, importante è l’atteggiamento!»

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

è intervenuto prima del fischio d’inizio di Inter-Napoli, big match della dodicesima giornata di Serie A in programma alle ore 20.45 a San Siro. Di seguito quanto dichiarato a DAZNATTEGGIAMENTO – Amirparla così prima di Inter-Napoli: «Se abbiamo provato anche la difesa a tre? Il Napoli ha sempre giocato con moduli diversi, abbiamo provato di tutto, vediamo quando entriamo in campo ma quello non vale niente perché dobbiamo entrare in campo congiusto. Tutte le partite sono importanti e valgono tre punti, questa partita èma anche le altre. Il campionato è lungo e speriamo di fare il meglio».Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «? Non!»)© Inter-News.