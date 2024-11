Sport.quotidiano.net - Oggi all’Helvia Recina - Pino Brizi. Amadio: "I viola pronti per l’esame con una big»

A Macerata per dare continuità ai risultati: è l’obiettivo del Montefano che ha infilato un pareggio a Chiesanuova e la vittoria interna con il Fano dopo la sconfitta interna con il Monturano Campiglione. "Ci attende – anticipa Pep, allenatore della formazione– una partita importante contro una della migliori formazioni del campionato, una di quelle realtà con i mezzi per lottare fino alla fine per il il salto di categoria. È una partita in cui non ci mancano le motivazioni". Persarà l’occasione di tornare su quello stadio che per sei mesi è stata casa sua. "È vero, è stato un periodo ricco di bei ricordi, ma adesso sono al Montefano e ogni mio pensiero è rivolto alla mia squadra". Dopo la sconfitta interna con il Monturano la dirigenza montefanese ha affidato la panchinaadche al debutto ha conquistato un pareggio sul difficile campo del Chiesanuova.