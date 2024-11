Lanazione.it - Lo sport va in oratorio: oggi l’evento

Oltre cento bambini saranno protagonisti questa mattina di Loin", in programma a partire dalle 9:00 in Piazza della Collegiata a Castiglion Fiorentino. Si tratta di una iniziativa promossa dal CSI di Arezzo in compartecipazione con l’unità pastorale di San Giuliano alla Collegiata, San Marzo alla Nave, Santa Cristina e Santa Maria in Pieve di Chio. Protagonisti assoluti delsaranno i bambini che, coadiuvati dagli educatori del CSI, avranno la possibilità di conoscere e provare varie attività e disciplineive: dal calcio al dodgeball, dal tennis all’atletica e al multi. "Come Amministrazione comunale abbiamo accolto con molto piacere questa iniziativa che crea una sinergia forte e positiva tra loe la parrocchia – dichiara l’assessore con delega alle frazioni, circoli e parrocchie Alessandro Concettoni – sarà una bella mattinata di aggregazione e di socialità all’insegna dello".