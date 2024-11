Metropolitanmagazine.it - La Juventus dice addio a Vlahovic? Scoppia il caso, cosa sta succedendo

Dusansta diventando uno dei problemi delladi questa nuova stagione, anche nel derby contro il Torino è stato poco positivo il suo impatto con la gara e non è riuscito a incidere minimamente a livello realizzativo.Il suo impatto con questa stagione è sembrato positivo e va bene soprattutto in Champions League ma in Serie A sta diventando sempre più problematico e meno importante.Al termine di-Torino, Dusanè finito sotto accusa dopo un’altra prestazione sottotono che non è minimamente piaciuta ai tifosi e agli addetti ai lavori che hanno pesantemente criticato il suo modo di scendere in campo.ha pubblicato delle foto in bianco e nero sui suoi profili social per dimostrare il suo amore verso lae per mandare il messaggio “Torino è bianconera” ma i commenti sotto al suo post non sono stati positivi nei suoi confronti.