Lanazione.it - Firenze, bus finisce dentro una vetrina in piazza del Duomo

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

, 10 novembre 2024 – Paura indelnel pomeriggio di domenica 10 novembre. Erano circa le 16 quando un mini bus pubblico, uno di quei mezzi che attraversano il centro storico, ha perso il controllo finendo contro una. E’ accaduto a pochi passi dal via del Proconsolo, all’angolo tra lastessa e la strada. Il mini bus impazzito ha sbattuto violentemente contro ladel negozio facendola crollare. Il frastuono è stato sentito dai diversi turisti che in quel momento affollavano la zona. Nessuno è stato colpito dal mezzo ma il guidatore era sotto choc. Per questo, dopo essere stato soccorso dalla gente, è stata chiamata un’ambulanza del 118. L’uomo è stato accompagnato in ospedale per controlli.