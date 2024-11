Ilgiorno.it - "Con i soldi salverò la scuola della gioia"

Padre Giovanni Gentilin (nelle foto) come Dante Alighieri. Anche per il “prete degli ultimi“, come recita il celebre Canto dell’InfernoDivina Commedia, la vera ragione dell’esistenza umana è il conseguimento delle virtù econoscenza. È con questa convinzione che il missionario canossiano 37 anni fa ha avviato il suo programma missionario nelle Filippine che nei giorni scorsi gli ha valso il premio “Nobel dei missionari“ e la visita alla onlus “Una mano aiuta l’altra“ che l’ha sostenuto. Padre Giovanni si è sempre prodigato per sconfiggere la povertà con la cultura, concedendo l’istruzione ai giovani di Tondo (Manila) nelle Filippine. Per questo suo nobile agire, dopo aver conseguito il titolo di CavaliereRepubblica a giugno, ha ricevuto dall’associazione “Cuore amico“ – che sostiene i suoi poveri ragazzi dando loro la possibilità di frequentare la– il premio omonimo pari a un importo di 50mila euro.