Gqitalia.it - Che cos'è il de-influencing?

Cos'è il de-? Internet funziona secondo uno dei principi base della fisica: a ogni azione corrisponde una reazione eguale e contraria, in questo caso possiamo dire che per ogni tendenza, c'è un contraccolpo opposto. Gli influencer, ad esempio, sono sempre più controbilanciati dal nuovo trend dei de-influencer. Non si tratta di dire alle persone di ignorare tutto quanto viene pubblicizzato online. Lo scopo è cercare di contrastare le tendenze e le abitudini che i tradizionali influencer, anche quelli oltre lo stereotipo dei modelli in posa Magnum, tendono a incoraggiare.La questione si riduce per lo più all'acquisto di oggetti, o meno. Gli influencer ci dicono di comprare cose, dai costumi da bagno alla cura della pelle alle candele profumate, con vari gradi di sfumature. A volte i loro post sembrano delle vere e proprie pubblicità; in altre il contenuto sembra informale e autentico, con solo un piccolo disclaimer #ad in agguato nella didascalia.