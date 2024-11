Capezzone l' ultima follia degli eurolirici | fare la guerra a Donald Trump

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Sbagliare è umano, perseverare è eurolirico. Dopo annidi forsennate verticalizzazioni in capo a Bruxelles, a cui sono seguiti per un verso evidenti insuccessi nella gestione centralizzata di qualunque dossier (crisi economico -finanziarie, Grecia, immigrazione, pandemia, guerre), e per altro verso un netto e crescente dissenso anti-Ue da parte dell'opinione pubblica dei singoli paesi europei, i migliori cervelli euroentusiasti ancora insistono: «Ci vuole più Europa», ripetono come una giaculatoria. «Ma non ha funzionato», obiettano gli osservatori rimasti minimamente lucidi. «Ah sì? Non ha funzionato? E allora datecene ancora di più», è la surreale conclusione eurolirica. E siccome lanon accenna a diminuire in intensità, adesso, dopo il risultato delle elezioni Usa, non solo si insiste con questo assurdo mantra, ma lo si carica addirittura di una valenza ostile nei confronti di