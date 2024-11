Notizie.com - WhatsApp, modifica storica: succede per la prima volta dal 2009

Leggi l'articolo completo su Notizie.com

La app di messaggistica per eccellenza effettua unaalla sua interfaccia: addio al colore verde su?Dal suo debutto nel lontanosi è imposto come leader indiscusso nel settore delle applicazioni di messaggistica istantanea, diventando un punto di riferimento per milioni di utenti in Spagna e in tutto il mondo. La sua interfaccia semplice e intuitiva, unita al caratteristico colore verde, ha contribuito a rendere l’applicazione immediatamente riconoscibile e ampiamente apprezzata. Tuttavia, una rivoluzione sta per arrivare: il verde iconico potrebbe presto non essere più l’unico colore dominante dell’app., siete pronti a dire addio al colore verde nell’interfaccia? – notizie.comLa novità emerge dall’ultima versione beta per Android (2.24.23.