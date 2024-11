Ilrestodelcarlino.it - Vignola, tre abitazioni svaligiate: cassaforte tagliata col flessibile

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Raffica di furti nella serata di mercoledì scorso in zona viale Vittorio Veneto. A testimoniare l’accaduto sono due cittadini che preferiscono l’anonimato. "I ladri – spiega un cittadino – sono andati a casa di mio padre, portando via dall’abitazione alcuni oggetti preziosi, tra cui gioielli d’oro". Un’altra cittadina, che risiede sempre in viale Vittorio Veneto, ha poi aggiunto: "Anche due famiglie di fianco a casa mia hanno subito furti, sempre nella serata di mercoledì. Io già mi ero accorta nel pomeriggio che in zona c’era qualcosa di strano. In particolare, ho notato un uomo che, dopo essere sceso da una Golf di colore nero, ha cominciato a fotografare in diverse angolazioni una serie di palazzine e appartamenti. Perciò ho avvertito sia il 112 e la polizia locale, affinché fossero fatti i necessari controlli dalle forze dell’ordine.