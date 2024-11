Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 09-11-2024 ore 19:30

DEL 9 NOVEMBREORE 19.20 ALESSIO CONTIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA CODE PER L’INCIDENTE IN FASE DI RIMOZIONE SULLA DIRAMAZIONESUD IN CORSIA DI SORPASSO TRA TORRENOVA E RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E A24-TERAMO.CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.PER I LAVORI,SUL GRANDE RACCORDO ANULARE È ANCORA IN CORSO E FINO ALL’11 NOVEMBRE L’STALNE DI IMPIANTI DI MONITORAGGIO STRUTTURALE DI PONTI, VIADOTTI E GALLERIE. TRA LA RUSTICA E CASILINA ATTIVO DALLE 21.00 ALLE 6.00 RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA CON CHIUSURA ALTERNATA DI UNA CORSIA DI MARCIA ALLA VOLTA.PER INDAGINI STRUTTURALI SUL VIADOTTO DI SVINCOLO SULLA A12 DELLA-FIUMICINO, PROSEGUE LA CHIUSA AL TRAFFICO FINO ALLA GIORNATA DI DOMANI, DALLE ORE 21.